Al menos 22 muertos en un nuevo ataque de criminales armados en el noroeste de Nigeria

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Nairobi, 12 oct (EFE).- Al menos 22 personas, incluyendo civiles y cuatro militares, murieron este pasado domingo en un ataque de criminales armados en el noroeste de Nigeria, en el estado de Zamfara, confirmaron este lunes las autoridades.

Los hechos se produjeron cuando bandidos tendieron una emboscada a un grupo de comerciantes que viajaban bajo escolta militar en la zona de Bukkuyum para dirigirse al mercado semanal de la localidad de Gwashi, según informaron medios locales.

El diputado que representa a Bukkuyum en el Parlamento de Zamfara, Hamisu Faru, confirmó el ataque, al destacar que los cuerpos de algunas víctimas todavía no han sido recuperados.

Asimismo, el portavoz de la Operación Fansan Yamma (operación militar conjunta en el noroeste del territorio nigeriano), el teniente coronel Aliyu Danja, confirmó las muertes de los militares.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de «bandidos», término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE

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