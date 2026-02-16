Al menos 23 muertos en el norte de Chad tras combates entre residentes y mineros libios

2 minutos

Yamena, 16 feb (EFE).- Al menos 23 personas murieron este lunes tras un enfrentamiento entre mineros irregulares provenientes de Libia y residentes locales en la mina de oro de Miré, ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de Kouri-Bougoudi, en el norte de Chad, según informaron a EFE una autoridad local y una fuente militar.

La violencia estalló alrededor de las 9.00 hora local (08.00 GMT) en la provincia de Tibesti, una región repleta de minas de oro cerca de la frontera con Libia, cuando los residentes fueron atacados por los mineros, quienes huyeron antes de la llegada de las fuerzas militares.

“Un grupo de mineros fuertemente armados intentó expulsar a los residentes que extraían oro en Miré. La resistencia de la población local provocó sangrientos enfrentamientos, que se saldaron con un total de 23 muertos: 17 residentes locales y seis atacantes”, detalló a EFE Halaou Aboki, asesor del jefe del cantón de Kouri-Bougoudi.

“Nuestras fuerzas estaban al tanto de los enfrentamientos, pero tuvieron dificultades para acceder a la zona. Para cuando pudimos intervenir, los atacantes ya habían huido, llevándose consigo dinero y oro robado a la población local. Deploramos esta situación”, declaró a EFE el coronel Garba Magadji, comandante de la unidad del Ejército desplegada en la zona.

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, la provincia de Tibesti se ha convertido en una zona codiciada que atrae a mineros irregulares de Níger, Libia y Sudán.

La zona se ha transformado en escenario de conflictos constantes entre traficantes de oro, la población local y las fuerzas del orden.

La provincia tiene fama de ser una zona sin ley, debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y escasa población, donde la presencia del Estado es casi inexistente. EFE

bb/aam/pa/rod