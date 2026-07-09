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Al menos 24 muertos en Chad en choques entre la población local y mineros de oro libios

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Yamena, 9 jul (EFE).- Al menos 24 personas, incluidos siete civiles, murieron este jueves en enfrentamientos en el norte de Chad, en la provincia de Tibesti, entre mineros de oro irregulares y armados procedentes de la vecina Libia y la población local, confirmó a EFE el Ejército chadiano.

Los hechos se produjeron en un pozo minero de oro en la aldea de Wour hacia las 07:00 hora local (06:00 GMT), cuando los mineros libios trataron de tomar el control del yacimiento.

«Nuestra misión era proteger a la población y asegurar el yacimiento. Nos enfrentamos a los atacantes con determinación», señaló a EFE el teniente Hamid Nasradine, jefe de la unidad militar desplegada en el lugar para repeler a los atacantes.

«El saldo de muertos asciende a 24, entre ellos 14 atacantes libios, tres de nuestros hombres y siete civiles», añadió.

Por su parte, un vecino de Wour llamado Idriss Mahamat relató en declaraciones a EFE el miedo que pasó durante el asalto.

«Vi a hombres armados atacando nuestra aldea. Todos estábamos aterrorizados. El Ejército llegó justo a tiempo, pero perdimos a seres queridos. Es un día de luto para nosotros», recordó.

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, la provincia de Tibesti se ha convertido en un área codiciada que atrae a mineros irregulares de Níger, Libia y Sudán.

La zona se ha transformado en escenario de conflictos constantes entre traficantes de oro, la población local y las fuerzas del orden.

La provincia tiene fama de ser una zona sin ley debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y escasa población, donde la presencia del Estado es casi inexistente. EFE

bd/lbg/pa/mgr

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