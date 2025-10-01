Al menos 26 muertos en un accidente de barco en Nigeria

Al menos 26 personas murieron en un accidente de barco que se produjo el martes en el río Niger, en el centro-sur de Nigeria, una región particularmente vulnerable a las crecidas durante la temporada de lluvias.

«Según la información disponible, este trágico accidente se habría cobrado la vida de al menos 26 pasajeros», indicó en un comunicado Kingsley Femi Fanwo, comisionado de información del estado de Kogi.

El barco transportaba a comerciantes que se dirigían desde la zona de Ibaji (Kogi) a un mercado situado en Illushi, en el estado de Edo, al otro lado del río Níger, y habría volcado el martes.

La agencia nacional de rescate, la NEMA, declaró el miércoles a AFP que sus equipos se dirigían al lugar del accidente.

Los naufragios son frecuentes en Nigeria. Por lo general, se deben al exceso de carga de las embarcaciones, a su mal mantenimiento o al incumplimiento de las normas de seguridad.

El estado de Kogi, además, es especialmente vulnerable a las inundaciones durante la temporada de lluvias, que en esta región suele extenderse de marzo a noviembre.

En Nigeria, al igual que en otras partes de África, el cambio climático agrava las variaciones de los monzones.

Las catástrofes naturales se multiplican y amenazan la supervivencia de millones de habitantes, que ven sus viviendas deterioradas o destruidas, al igual que sus cultivos agrícolas, lo que compromete la seguridad alimentaria.

