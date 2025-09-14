Al menos 27 muertos en Chad tras un choque entre pastores y ladrones de ganado sudaneses

2 minutos

Yamena, 14 sep (EFE).- Al menos 27 personas murieron este domingo en un enfrentamiento entre ladrones de ganado y pastores en un campamento situado en la provincia de Ouaddai, en el sudeste de Chad, cerca de la frontera con Sudán, confirmó a EFE el jefe del campamento.

El incidente ocurrió en la mañana del domingo en un asentamiento de pastores cerca de la ciudad de Borota, donde, según testigos, un grupo de ladrones de ganado, aparentemente procedentes de Sudán, atacó el campamento y desencadenó una violenta confrontación.

«La agresión fue perpetrada por asaltantes a caballo y en motocicletas, que intentaron robar más de 250 cabezas de ganado. El ataque degeneró rápidamente en un combate intenso, que causó la muerte de 27 personas, entre ellas 18 pastores y 9 asaltantes», explicó a EFE el jefe del campamento, Adoum Teguil.

«Además, los ladrones lograron llevarse al menos 87 reses durante su incursión. Se trata de bandidos armados que vienen de Sudán y no es su primer crimen», agregó

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, una ganadería extensiva basada en la trashumancia, que obliga a desplazar a los animales en busca de agua y pastos.

Desde hace más de un año, el este de Chad es escenario de frecuentes conflictos entre pastores de ganado y ladrones procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en el vecino país en abril de 2023.

Las tensiones entre pastores y cuatreros no han dejado de aumentar en zonas fronterizas que experimenta una afluencia masiva de refugiados y casos de robo de ganado, que se han intensificado en los últimos meses.

Según datos divulgados a principios de junio por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de 844.000 sudaneses han cruzado la frontera con Chad desde el estallido del conflicto.

El número de refugiados sudaneses en Chad se ha triplicado en poco más de dos años, superando los 1,2 millones de personas.

Organizaciones humanitarias han alertado del deterioro de la seguridad en la región y han pedido al Gobierno chadiano una mayor presencia del Estado en las zonas fronterizas con Sudán. EFE

bd/pga/amg