Al menos 35 muertos al chocar dos autobuses en Siria
Al menos 35 personas murieron el sábado en Siria cuando dos autobuses chocaron en una carretera que atraviesa una zona desértica en el centro del país, anunció la agencia oficial Sana, que cita a personal médico.
El accidente ocurrió cerca de Palmira, en la carretera que conecta Damasco con Deir Ezzor.
Un autobús transportaba a fuerzas de seguridad y otro a civiles, informó el Ministerio del Interior sirio.
Según Sana la colisión también provocó 30 heridos.
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