Al menos 45 muertos por un deslizamiento de tierra en una mina del este de la RD del Congo

Kinsasa, 30 ene (EFE).- Al menos 45 personas han muerto por un deslizamiento de tierra en una mina de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este viernes a EFE un líder de la sociedad civil local.

El derrumbe ocurrió el jueves en esa mina de coltán, situada en el territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, tras lloviznar en la zona.

«Se derrumbó mientras los mineros artesanales excavaban. El suelo cedió y todo se derrumbó», declaró Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi, a EFE por teléfono.

«Actualmente, tenemos un saldo provisional de 45 muertos, todos ellos mineros artesanales que trabajaban para los rebeldes del M23 que actualmente ocupan la región», dijo en referencia al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda.

Las frecuentes lluvias en la zona han vuelto el suelo cada vez más frágil y los pozos mineros son los más propensos a derrumbarse, según esta fuente.

«Pudimos organizar las labores de rescate sin el equipo adecuado. La población local busca a sus propios muertos ante la falta de asistencia. Se ven obligados a valerse por sí mismos», añadió Nitendike, quien pidió ayuda para recuperar más cuerpos enterrados en el lodo.

El antiguo administrador de Masisi antes de la llegada de los rebeldes del M23, coronel Emmanuel Nzeye, declaró a EFE que está «monitoreando la situación a distancia, por lo que es difícil dar una evaluación precisa de este desastre».

«Es una irresponsabilidad por parte de los responsables de Rubaya», agregó el coronel.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

