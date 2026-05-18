Al menos 46 personas secuestradas en un ataque a escuelas del sur de Nigeria

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Cuarenta y seis personas, principalmente niños, fueron secuestradas en Nigeria durante un ataque a tres escuelas el viernes en el sur del país, informó el lunes a la AFP la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

Hombres armados atacaron simultáneamente el viernes la escuela bautista de preescolar y primaria de Yawota y otros dos establecimientos en Esiele, todos ubicados en el estado de Oyo. La policía se refirió a un «ataque coordinado», sin precisar el número de víctimas.

Nigeria enfrenta la violencia de grupos yihadistas y bandas criminales, conocidas localmente como «bandidos», que llevan a cabo secuestros con fines de extorsión en zonas rurales, especialmente en el norte y centro del país.

Los secuestros en escuelas son poco frecuentes en el estado meridional de Oyo, uno de los más poblados de Nigeria y cuya capital, Ibadan, es un importante centro educativo del país.

«Cuarenta y seis personas, principalmente estudiantes», fueron secuestradas, explicó a la AFP el reverendo Elisha Olukayode Ogundiya, presidente de la CAN en el estado de Oyo, precisando que los niños tienen «entre dos y dieciséis años».

El reverendo señaló no disponer de información sobre la identidad de los atacantes ni sobre una posible demanda de rescate.

El domingo, el gobernador de Oyo, Seyi Makinde, afirmó en una rueda de prensa que siete profesores forman parte de las personas secuestradas y que un docente de estudios coránicos murió durante el ataque.

Según él, los atacantes pertenecen a grupos armados que huyen de su bastión en el noroeste del país, donde enfrentan una fuerte presión por parte de las fuerzas armadas nigerianas.

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