Al menos 5 muertos por las lluvias e inundaciones en Dakar y otras ciudades de Senegal

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Nairobi, 6 oct (EFE).- Al menos cinco personas murieron por las fuertes lluvias e inundaciones que golpearon el pasado fin de semana la capital de Senegal, Dakar, y otras localidades del país, informó el Gobierno senegalés, mientras siguen las labores de respuesta.

El ministro del Interior y de la Seguridad Pública, Mouhamadou Makhtar Cissé, confirmó la cifra de víctimas mortales en declaraciones recogidas a última hora del lunes por medios locales, tras visitar junto con otros ministros algunas zonas afectadas.

«En este momento, en Dakar y el interior, hay cinco casos relacionados con las inclemencias meteorológicas», afirmó el ministro.

En un comunicado difundido horas antes en la red social Facebook, la cartera de Cissé detalló que «algunas estaciones pluviométricas registraron precipitaciones acumuladas superiores a los 100 milímetros, lo que ha provocado inundaciones, trastornos en el tráfico y daños materiales».

«Las operaciones continúan y el balance sigue evolucionando», señalaron las autoridades, al precisar que entre las urbes más afectadas se encuentran Dakar (este) y Matam (noreste).

«El ministro insta a la población a mantener la máxima vigilancia y, en particular, a evitar las vías inundadas y los edificios en mal estado», añadió el comunicado.

La prensa senegalesa reportó la muerte de una mujer de 25 años y su hijo de cuatro por el derrumbe de la pared de una vivienda situada en una zona baja, en la zona de Parcelles Assainies de la capital, mientras muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la inundaciones.

Los medios locales recogieron también otras muertes como la de un niño de menos de un año que habría sido arrastrado por las aguas en el barrio de Grand-Médine de Dakar o la de una persona herida de muerte por la caída de un trozo de muro en la comuna de Grand Yoff, también en Parcelles Assainies.

Los bomberos y equipos de rescate llevan a cabo operaciones de bombeo y drenaje en los principales puntos afectados, como los departamentos de Guédiawaye, Keur Massar, y Rufisque, cerca de Dakar. EFE

lbg/crf

(foto) (vídeo)

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