Al menos 50 bandidos armados y 5 soldados muertos en combates en el noroeste de Nigeria

2 minutos

Lagos, 3 feb (EFE).- El Ejército de Nigeria mató al menos a cincuenta bandidos armados en enfrentamientos desatados en el noroeste del país, en el estado de Zamfara, en los que también murieron cinco soldados, confirmó a EFE este martes una fuente militar.

Los hechos ocurrieron en la zona de Maru el pasado sábado, detalló a EFE un teniente que quiso mantener el anonimato.

«Las tropas se enfrentaron a un grupo de bandidos tras interceptarlos (…) En el tiroteo que siguió, nuestros valientes hombres neutralizaron a al menos 50 de los más de cien, mientras muchos otros huyeron con heridas de bala», detalló el militar.

«Desgraciadamente, perdimos a cinco hombres y ocho resultaron heridos. Los heridos están recibiendo tratamiento en el hospital», añadió.

Durante los combates, los bandidos dañaron un vehículo militar, mientras el Ejército destruyó el campamento de los criminales.

También confirmó los enfrentamientos en un comunicado un portavoz policial, el teniente coronel Olaniyi Osoba, si bien no especificó el número de fallecidos.

«Tras días de vigilancia intensiva, tropas terrestres apoyadas por la Fuerza Aérea nigeriana interceptaron a los bandidos el 31 de enero de 2026. Se produjo un intenso tiroteo cuando los terroristas intentaron una maniobra de flanqueo y cerco», relató Osoba.

«Sin embargo, se vieron superados por la potencia de fuego superior de las tropas», aseveró, al confirmar las pérdidas materiales que detalló también la fuente militar anónima.

El Ejército nigeriano compartió junto al comunicado varias imágenes donde se pueden ver cadáveres, así como chozas siendo incendiadas por militares.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). EFE

