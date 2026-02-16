Al menos 75 yihadistas de Al Shabab mueren en dos operaciones antiterroristas en Somalia

3 minutos

Nairobi, 16 feb (EFE).- Al menos 75 miembros del grupo yihadista Al Shabab murieron en los últimos días en dos operaciones de las fuerzas de seguridad somalíes en el sur del país, informó el Ministerio de Defensa de Somalia y la Presidencia del estado meridional de Jubalandia.

La acción llevada a cabo por la Agencia Estatal de Inteligencia y Seguridad de Jubalandia (JISA) acabó con 60 presuntos terroristas durante los últimos cuatro días en la región de Bajo Juba, confirmó el presidente de ese estado somalí, Ahmed Mohamed Islaam, en un comunicado publicado la noche del domingo en medios locales.

«Estas operaciones (…) destruyeron los depósitos de explosivos, centros logísticos, comunicaciones y depósitos de armas de los terroristas en esas zonas, que utilizaban para planificar y ejecutar ataques contra el pueblo somalí, así como para lanzar ataques desde diversas zonas de Jubalandia y del interior de Kenia», indicó Islaam.

Además, las autoridades lograron incautar una «gran cantidad» de material como minas, materiales explosivos, dispositivos de comunicación, armas y otro tipo de equipamiento militar.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa somalí informó este domingo de que acabó con 15 terroristas de Al Shabab en un ataque aéreo efectuado en la región de Medio Shabelle, en coordinación con socios internacionales.

Según anunció en su cuenta de la red social X, estos miembros de Al Shabab se encontraban colocando dispositivos explosivos improvisados junto a la carretera que une las áreas de Masajid Ali Gaduud y Daaru Salaam, con el objetivo de «dañar a civiles» que viajasen en esta «ruta clave» de la región.

«El ataque aéreo resultó en la eliminación de 15 terroristas y la completa destrucción de un vehículo usado para colocar explosivos, junto con todas las armas dentro del mismo», subrayó el Ministerio de Defensa.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, una estrategia que se ha intensificado en las últimas semanas.

Así, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/pa/llb