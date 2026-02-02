Al menos 82 detenidos por incidentes en partido entre Olimpia y Trinidense

1 minuto

Asunción, 2 feb (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay informó este lunes de que al menos 82 personas fueron detenidas tras el partido del domingo en el que Olimpia venció por 3-2 a Trinidense, entre ellos cinco aficionados del Decano que protagonizaron un disturbio y dispararon contra agentes de seguridad fuera del estadio Defensores del Chaco, sin dejar heridos.

Los incidentes se registraron a pocos minutos de terminar el partido en Asunción entre miembros de una facción de la barra del Olimpia que no pudieron entrar al estadio asunceno, indicó el subcomisario Blas Espínola a la radio local 780 AM.

El subcomisario explicó que, durante un incidente en las inmediaciones del recinto deportivo, un efectivo policial detectó a un hombre armado, quien al notar la presencia de los agentes abrió fuego.

El hombre que presuntamente hizo los disparos fue detenido junto a cuatro personas, dijo Espínola.

Asimismo, resaltó que el incidente no dejó heridos ni daños materiales en el lugar.

Otras 53 personas fueron aprehendidas al dar positivo a una prueba de alcoholemia en la entrada del estadio, además de 10 personas dedicadas al cuidado de coches y 14 menores de edad que no estaban acompañados de adultos.

El domingo, el Olimpia obtuvo su segundo triunfo en el presente campeonato y se convirtió en escolta del líder Nacional, con 7 enteros, tras imponerse a Trinidense en un partido de la tercera fecha del Torneo Apertura de Paraguay. EFE

nva/rgc/ism