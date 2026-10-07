Al menos dos muertos en un nuevo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev

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Kiev, 7 oct (EFE).- Al menos dos personas han muerto como consecuencia del ataque de esta madrugada contra la capital ucraniana, en el que las fuerzas del Kremlin volvieron a emplear misiles balísticos además de los habituales drones.

Las dos víctimas perdieron la vida en el distrito de Dárnitsia de Kiev, según ha informado la Administración Militar capitalina en el primer balance oficial presentado por las autoridades ucranianas.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, ha informado en su cuenta de Telegram de daños en Dárnitsia y otros distritos de Kiev debido al ataque ruso.

La Fuerza Aérea ucraniana había alertado durante la madrugada en su canal de Telegram de que drones y misiles balísticos rusos se dirigían a Kiev. Rusia también ha dirigido su ataque de esta madrugada a otras regiones ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en la víspera tener información de que Rusia preparaba un ataque masivo contra Ucrania.

Zelenski explicó en ese mismo mensaje que había mandado reforzar la protección de infraestructuras logísticas, después de que las fuerzas del Kremlin atacaran en los últimos días algunos de los principales puentes que conectan sobre el río Dniéper las dos orillas de Kiev. EFE

mg/rrt

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