Al menos dos muertos por un incendio en un centro comercial en el este de El Cairo

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El Cairo, 13 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron este jueves y otras siete resultaron heridas cuando un ascensor averiado provocó un incendio en un restaurante de un popular centro comercial en el este de El Cairo, informaron a EFE fuentes de seguridad y medios locales.

El incidente ocurrió en la zona de New Cairo, donde el colapso del ascensor causó un incendio en uno de los restaurantes, con la consiguiente muerte de dos personas y siete heridas, algunas por asfixia y otras con diversas lesiones, indicaron las fuentes y el medio egipcio Al Masry al Youm.

De acuerdo con la Defensa Civil, el incendio está bajo control y las unidades lograron evacuar el edificio.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir la atención médica necesaria, mientras que las autoridades competentes iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Este incidente se produce tan sólo dos días después de que al menos cinco personas murieran en un incendio provocado por la explosión de una bombona de gas en un restaurante en la zona de El Cairo islámico.

De acuerdo con la agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS, Egipto registró un total de 46.925 incendios accidentales en 2024, siendo la provincia de El Cairo la más afectada debido a su alta densidad de población y actividad comercial. EFE

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