Al menos dos muertos y 20 heridos en tiroteo de Minneapolis
Washington, 27 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 20 han sido enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas este miércoles en Minneapolis tras un tiroteo en una escuela católica.
Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.
El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no «presenta una amenaza activa» confirmaron autoridades de la ciudad.
El presidente Donald Trump agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a «rezar» por todas las personas implicadas. EFE
