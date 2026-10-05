Al menos dos mujeres muertas en Yemen en ataques atribuidos a la alianza que lidera Riad

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Saná, 5 oct (EFE).- Al menos dos mujeres, entre ellas una niña, murieron este lunes en Saná en ataques aéreos atribuidos a la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí, aseguraron los rebeldes hutíes, poco después de que las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciaran un «ataque estratégico» contra la capital del Yemen.

El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees al Asbahi, indicó que siete personas resultaron heridas en los ataques aéreos lanzados este lunes contra las afueras de Saná.

Al Asbahi aseguró que un «ataque aéreo saudí contra una furgoneta taxi en la aldea de Al Ishash, en el barrio de Sawan, al noreste de Saná, causó la muerte de una niña y provocó siete heridos», al tiempo que otra acción contra una granja al sureste de Saná dejó una mujer muerta.

Hasta el momento, la coalición militar no ha reaccionado ante esta información.

Estas muertes civiles son las primeras que se reportan en el inicio de la «operación de ataque estratégico contra Saná», anunciada por el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili.

La campaña, bautizada como Amanecer del Yemen y lanzada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, ya ha logrado en un día retomar la zona del estrecho de Bab al Mandeb, que los hutíes controlaron el mes pasado.

Los insurgentes no se han pronunciado hasta ahora sobre estas pérdidas.

Las fuerzas hutíes tomaron el control de Saná en septiembre de 2014, tras varios días de enfrentamientos y la rendición de las tropas gubernamentales.

Entonces, los hutíes formaron un gobierno de unidad, mientras que el Ejecutivo reconocido internacionalmente se exilió en Adén, la que es la capital administrativa, así como en Arabia Saudí, país que intervino en marzo de 2015 en el Yemen liderando la coalición militar para luchar contra los insurgentes. EFE

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