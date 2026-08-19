Al menos nueve muertos y varios heridos en el incendio de un hotel en el este de la India

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Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- Al menos nueve personas murieron, entre ellas un niño, y varias resultaron heridas en un incendio declarado la madrugada de este miércoles en un hotel de la ciudad india de Calcuta, en el este del país, informaron fuentes oficiales.

Según dijo a EFE un diplomático de la Misión de Bangladés en Calcuta, citando a los servicios locales de bomberos, las nueve víctimas mortales eran de nacionalidad bangladesí, aunque la policía todavía trabaja en la confirmación oficial de sus identidades.

El fuego se desencadenó hacia las 02:00 hora local (20:30 GMT del martes) en un establecimiento de la calle Mirza Ghalib, en pleno centro de la ciudad, cerca de la concurrida zona comercial de New Market.

La zona es un punto habitual de alojamiento para miles de personas que cruzan desde el vecino Bangladés, cuya frontera occidental linda directamente con el estado indio de Bengala Occidental, para recibir tratamiento médico, con precios accesibles y una infraestructura hospitalaria más avanzada.

Varios efectivos de rescate ya han acudido al lugar para evacuar a los huéspedes atrapados y sofocar las llamas. La causa del incendio se encuentra bajo investigación por parte de los servicios de emergencia.

El incidente ocurre apenas dos días después de otro mortífero incendio hotelero en la misma región, donde al menos ocho personas fallecieron en la localidad de Tarapith tras declararse un fuego por un cortocircuito.

Los incendios masivos son frecuentes en edificios de la India debido al incumplimiento de las normas de seguridad, la escasez de equipos de prevención y fallas en los sistemas eléctricos. EFE

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