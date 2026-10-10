Al menos ocho muertos en un ataque ruso en el sur de Ucrania

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Al menos ocho personas, entre ellas tres niños, murieron este sábado en unos ataques rusos contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, indicaron las autoridades regionales y la policía.

«El balance de los ataques aéreos en Zaporiyia ha aumentado a ocho muertos. Entre ellos hay tres niños», indicó Iván Fedorov, copresidente del Consejo de Defensa regional.

El responsable añadió que el ataque causó 16 heridos. Hay además 12 desaparecidos.

El balance anterior, facilitado por las autoridades, era de siete muertos en esta ciudad situada a decenas de kilómetros de la línea de frente.

Según la policía, Rusia apuntó a los barrios residenciales de la ciudad con cinco bombas. Dos de ellas alcanzaron edificios de viviendas.

Algunas personas fueron rescatadas de los escombros por los servicios de socorro ucranianos, constató la AFP.

En los últimos meses, Rusia intensificó sus ataques contra territorio ucraniano, causando un número creciente de víctimas civiles. Kiev reforzó igualmente sus represalias contra objetivos en suelo ruso.

Los esfuerzos diplomáticos, bajo mediación de Estados Unidos, no han dado de momento ningún resultado tangible y el conflicto iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022 prosigue ya por su quinto año.

bur-mda/avl/pb

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