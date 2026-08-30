Al menos ocho muertos y 17 desaparecidos tras naufragio de un ferri en Chipre del Norte

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Al menos ocho personas murieron y 17 siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferri con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte, informaron las autoridades locales a medios turcos.

Todavía no se han determinado las causas del hundimiento pero un pasajero rescatado declaró a los medios locales que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara.

El capitán de la embarcación fue detenido después de que los supervivientes relataran las deficientes medidas de seguridad a bordo, en especial la falta de suficientes chalecos salvavidas y de asistencia por parte de la tripulación.

«Algunas personas tuvieron que saltar al agua sin salvavidas (…) Fue, literalmente, una lucha por la supervivencia», declaró Efe Mültici, a CNN Türk.

El ferri transportaba a 267 pasajeros y todavía hay 17 personas desaparecidas, informó la agencia oficial TAK.

Según el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, además del capitán del navío también fueron arrestados otros siete tripulantes.

La embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferri tras haber volcado, con personas con chalecos salvavidas sobre el casco del barco, de color naranja. Varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974.

Ankara ocupó esa parte de la isla en aquel entonces en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

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