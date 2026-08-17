Al menos seis detenidos en protestas contra la violencia policial en Kenia

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Nairobi, 17 ago (EFE).- Al menos seis personas fueron detenidas este lunes en Nairobi, cuando intentaban manifestarse frente a la sede de la Policía keniana contra la violencia policial y los secuestros y asesinatos extrajudiciales atribuidos a las fuerzas de seguridad, a un año de las elecciones generales de agosto de 2027.

«¿Por qué matar a kenianos?» o «Protegednos» eran las frases inscritas con tinta roja en dos pequeños ataúdes falsos de color blanco que los manifestantes exhibían de manera simbólica, mientras dos de ellos intentaban encadenarse en los portones metálicos de la sede policial, según pudo constatar EFE en el centro de la capital keniana.

La movilización duró apenas unos minutos, ya que los manifestantes fueron detenidos rápidamente, subidos a un furgón y llevados a un destino desconocido, mientras gritaban pidiendo la dimisión del inspector general de la Policía keniana, Douglas Kanja.

La protesta frustrada tuvo lugar después de que dos organizaciones pro derechos humanos kenianas reportaran la pasada semana que al menos 20 personas han muerto bajo custodia policial en lo que va de año.

Según las investigaciones de la Unidad Médico-Legal Independiente (IMLU, en inglés), ocho de ellos murieron «por asfixia causada por ahorcamiento o compresión del cuello»; cinco fueron apaleados, incluyendo «lesiones craneales críticas»; y otros cinco murieron por afecciones médicas no tratadas durante su detención.

La organización lamentó en un comunicado publicado el pasado viernes que «estas alarmantes cifras y hallazgos forenses ponen de manifiesto una crisis sistémica» y exigió «investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas» sobre estos hechos.

Las ONG difundieron estas cifras después de que el inspector Kanja emitiera una orden días antes que establece la suspensión inmediata de los agentes en servicio en una comisaría cuando se produzca una muerte bajo custodia.

La medida fue acogida con satisfacción por varias organizaciones, como Vocal Africa, la otra ONG que publicó los citados datos (si bien ésta situó en al menos 22 los muertos este año).

«Los agentes involucrados de manera creíble en muertes ilegales, tortura y otros actos criminales deben ser investigados y, si existen suficientes pruebas, detenidos y juzgados», señaló Vocal Africa en declaraciones recogidas por medios locales.

El pasado marzo, Amnistía Internacional (AI) informó de que, en 2025, se produjeron 125 muertes en Kenia a manos de la Policía, un 20 % más que en 2024, y seis casos de desapariciones forzadas, en un contexto marcado por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y obstáculos para la rendición de cuentas.

La tensión por la violencia policial ha crecido en los últimos años en el país, que está mirando ya hacia las elecciones generales del 10 de agosto de 2027 y donde a menudo los periodos electorales han ido acompañados de violencia. EFE

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(foto)(vídeo)