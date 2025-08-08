Al menos un muerto en un gran incendio fuera de control en el sureste de Atenas
Atenas, 8 ago (EFE).- Al menos una persona ha muerto este viernes en un gran incendio forestal fuera en el sureste de Atenas que está fuera de control y ha calcinado ya varias docenas de casas, informó el diario heleno Kathimerini.
El cuerpo sin vida de un hombre mayor fue hallado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, precisó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que el fuego fue la causa de la muerte del anciano.
Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas de este incendio que se declaró a primera hora de la tarde de hoy y, atizado por fuertes ráfagas de viento, se expandió rápidamente. EFE
