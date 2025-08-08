The Swiss voice in the world since 1935

Al menos un muerto en un gran incendio fuera de control en el sureste de Atenas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Atenas, 8 ago (EFE).- Al menos una persona ha muerto este viernes en un gran incendio forestal fuera en el sureste de Atenas que está fuera de control y ha calcinado ya varias docenas de casas, informó el diario heleno Kathimerini.

El cuerpo sin vida de un hombre mayor fue hallado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, precisó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que el fuego fue la causa de la muerte del anciano.

Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas de este incendio que se declaró a primera hora de la tarde de hoy y, atizado por fuertes ráfagas de viento, se expandió rápidamente. EFE

dsp-wr/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR