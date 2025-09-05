The Swiss voice in the world since 1935

Al menos un muerto y varios heridos en accidente de equipo de funcionaria mexicana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 5 sep (EFE).- Un funcionario de la Secretaría (Ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) murió la mañana de este viernes en un accidente carretero en el centro de México, mientras regresaba de un evento en Pachuca, donde acompañó a la titular de la dependencia, Alicia Bárcena.

«Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al informe del Gobernador (Julio) Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México-Pachuca», señaló la funcionaria en sus redes sociales.

El trabajador, identificado como Fabián, fue descrito por Bárcena como un hombre comprometido con México.

“Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto!”, expuso la titular de la Semarnat.

En una breve nota informativa, la dependencia explicó que en el incidente, además de la persona fallecida, tres más resultaron lesionadas y ya están siendo atendidas en un centro hospitalario.

“Después de ser notificada de lo ocurrido, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra se trasladó inmediatamente al hospital, en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades”, detalló el texto.

La dependencia lamentó “profundamente” este trágico accidente y expresó sus “más sentidas” condolencias a la familia del compañero fallecido y de los heridos. EFE

csr/ab/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR