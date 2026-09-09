Albares reitera que «no le constan» informaciones previas a la entrada masiva en Ceuta

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Bruselas, 9 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este miércoles en Bruselas que «no le constan» avisos previos que reflejaran la magnitud de la entradas de inmigrantes en Ceuta, tras las informaciones que indican una alerta de los servicios de inteligencia españoles el día previo al suceso.

«Dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30 , a mí no me constó que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha», dijo Albares en un encuentro con periodistas en la embajada española ante la UE.

El jefe de la diplomacia española explicó que sí constató «que todo el mundo se puso manos a la obra inmediatamente para hacer lo que cada cual dentro de sus competencias de los contactos que tenía podía hacer en ese momento».

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España alertó el 29 de julio, un día antes de la avalancha de miles de personas, de «posibles intentos de entrada» en la ciudad española de Ceuta desde Marruecos durante la semana de la Fiesta del Trono marroquí, que se celebraba el jueves día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó, según una nota informativa que el Gobierno español publicó hoy.

Albares afirmó además que tampoco los servicios de Frontex o de la Comisión «vieron nada» ni tuvieron «ningún indicio» sobre la entrada de las más de 80.000 personas que llegaron a Ceuta desde Marruecos. EFE

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(foto)(vídeo)