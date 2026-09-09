Albares reitera que «no le constan» informaciones previas a la entrada masiva en Ceuta

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Bruselas, 9 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este miércoles en Bruselas que «no le constan» avisos previos que reflejaran la magnitud de la entradas de inmigrantes en Ceuta, tras las informaciones que indican una alerta de los servicios de inteligencia españoles el día previo al suceso.

«Dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30 , a mí no me constó que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha», dijo Albares en un encuentro con periodistas en la embajada española ante la UE. EFE

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