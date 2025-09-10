Alemania afirma que drones rusos violaron el espacio polaco deliberadamente

(Añade declaraciones del ministro alemán de Exteriores)

Berlin, 10 sep (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este miércoles que los drones rusos violaron deliberadamente la pasada madrugada el espacio aéreo polaco.

«No hay absolutamente ningún motivo para suponer que se trate de un cambio de rumbo, un error o algo similar, y es evidente que estos drones han sido lanzados deliberadamente con este rumbo. Para volar a Ucrania, no tendrían que haber tomado este rumbo», afirmó durante una ronda de preguntas al Gobierno en el Parlamento alemán.

El político socialdemócrata agregó que, según las declaraciones de Polonia, estos drones «iban armados», por lo que «podría haber ocurrido algo en cualquier momento».

Al respecto, recordó que, según las informaciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, se trataba de 19 drones Shahed o de diseño similar, que fueron lanzados aparentemente desde territorio bielorruso.

Casi en paralelo, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, sostuvo en una rueda de prensa en Berlín con su homólogo neerlandés, David van Weel, que con esta violación del espacio aéreo polaco «Rusia aceptó a la ligera una peligrosa escalada».

«Actualmente estamos analizando con detalle los acontecimientos de la pasada noche. Hemos hablado de ello en el Consejo de la OTAN en Bruselas y lo estamos profundizando también hoy en Bruselas en el marco de las consultas de seguridad entre los aliados conforme al Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que Polonia solicitó correctamente», señaló.

«La OTAN es capaz de actuar»

Wadephul consideró que en la fase actual es correcto no haber activado aún el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que obliga a los demás socios a intervenir en caso de un ataque contra uno de sus miembros, «porque ahora cabe analizar qué ha sucedido, con qué intención ha ocurrido y también prepararnos cuidadosamente por si se repitiese».

«Rusia debe saber que la OTAN es capaz de actuar y que responderá para defender el territorio de la OTAN», dijo, y «lo que la pasada noche demostró, en cualquier caso, es que permanecemos unidos en la OTAN».

Wadephul recordó que, junto a Polonia, también intervinieron cazas neerlandeses y sistemas Patriot alemanes para repeler lo que Varsovia ha calificado de «acto de agresión» y proteger el flanco oriental ante «la amenaza de Rusia que, sostuvo, previsiblemente continuará.

«Porque, por desgracia, es evidente: Moscú, incluso después de tres años, no está dispuesto a negociar seriamente la paz; al contrario, el Kremlin quiere someter a Ucrania por la fuerza. A ello debemos, y daremos, una respuesta clara: esto incluye el decidido apoyo a Ucrania y, al mismo tiempo, un aumento significativo de la presión mediante sanciones. Ese es nuestro objetivo con el décimo noveno paquete de sanciones» de la UE, subrayó.

También Pistorius expresó su apoyo a la decisión de Polonia de invocar el Artículo 4, porque «hay que enviar señales en este sentido» a Moscú.

«Lo que nos enseña esto es lo llevamos al menos dos años comentando regularmente, que nos enfrentamos a una amenaza constante por las provocaciones de las Fuerzas Armadas rusas en el espacio aéreo báltico, en el mar Báltico, en el agua, bajo el mar, pero también en Europa Central, por ataques híbridos o precisamente mediante vuelos de este tipo. Nos preparamos para ello», añadió.

Además, se mostró de acuerdo con la afirmación de que Rusia pone a prueba la capacidad de reacción de los aliados y de Europa, por lo que reiteró la necesidad de «no perder tiempo» para aumentar el poder defensivo de Alemania. EFE

