Alemania avisa de consecuencias para Rusia si sus representantes no van a Estambul

Berlín, 13 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, señaló este martes que habrá consecuencias para Rusia si sus representantes no acuden a la cita propuesta por Moscú para negociar con Kiev en Estambul, una cita a la que el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha aclarado si acudirá.

«Rusia está llamada a responder, no puede dejar la silla vacía. Rusia tiene que ir si está interesada de verdad en la paz. Lo que se pide a Rusia está claro, lo hablamos ayer (lunes) los europeos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y tendrá consecuencias» a raíz de lo que dicen las advertencias del Senado de EE.UU. y los países europeos, dijo Wadephul en Berlín.

El jefe de la diplomacia germana se expresaba así al llegar a la reunión ministerial sobre misiones de paz organizada por la ONU en la capital alemana, donde manifestó que Europa está «decidida a reaccionar» porque las capitales europeas no quieren ver a «Rusia continuar la guerra».

«Los ucranianos se han movido mucho, quieren una negociación sin condiciones sobre un alto el fuego y un acuerdo de paz», recordó el ministro alemán, que dijo mirar con expectación lo que ocurra el jueves en Estambul.

Mientras que Putin no ha aclarado si asistirá a Estambul, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no aceptará reunirse el jueves en Turquía con ningún otro representante ruso que no sea el jefe del Kremlin.

Wadephul hizo estas declaraciones tras cumplirse el lunes el plazo del ultimátum europeo puesto a Rusia, después de que los líderes de Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido pidieran el fin de semana en Kiev a Moscú que declarase un alto el fuego de 30 días el lunes. EFE

