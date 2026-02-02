Alemania considera un «paso importante» la reapertura del cruce de Rafah

2 minutos

Berlín, 2 feb (EFE).- El Gobierno alemán destacó que la reapertura de este lunes del cruce de Rafah es un «paso importante» para la aplicación del plan de 20 puntos para Oriente Medio impulsado por EE.UU. y defendió la «apertura sistemática» de otros cruces para la entrada de mercancías en Gaza.

«El cruce de Rafah está a partir de hoy abierto al tránsito para entrar y salir de Gaza. Es un paso importante en la aplicación del plan de 20 puntos» que «hace posible en adelante que se dé tratamiento médico a enfermos y heridos en el extranjero», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en un comunicado.

La apertura del cruce de Rafah permite que haya «esperanza para las personas que sufren en Gaza», abundó el Gobierno alemán, que pidió más posibilidades para la entrada de mercancías en la franja de territorio palestino, en la que se desarrolló la guerra de Israel contra Hamás tras los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023.

«Apostamos por una apertura sistemática de otras zonas de cruce para mercancías hacia Gaza», señaló el Ejecutivo que dirige el canciller alemán, Friedrich Merz.

El comunicado también defendió la vuelta de la misión civil de la Unión Europea (UE) EUBAM Rafah tras la apertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto, para ayudar en la gestión del tráfico de pasajeros y dar apoyo al personal palestino.

«La UE ofrece con EUBAM Rafah una importante contribución. La misión está presente junto con la Autoridad Palestina como parte mediadora», señaló el ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, que apoya a la iniciativa con personal en el cuartel general de dicha misión. EFE

smm/fpa