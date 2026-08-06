Alemania detiene a un ucraniano acusado de espiar a un fabricante de armas

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La policía alemana anunció este jueves haber arrestado a un ucraniano sospechoso de espiar a una empresa de armamento en Baviera con fines de sabotaje para un servicio de inteligencia extranjero.

Existen «fuertes sospechas» de que el sospechoso, de 33 años, haya realizado «tomas de fotografías» del sitio de armamento en junio «para preparar actos de sabotaje», precisa el comunicado conjunto de la fiscalía de Múnich y de la policía del estado de Turingia (centro), donde fue arrestado el domingo.

Como «agente de bajo nivel», el hombre habría transmitido estas imágenes a quien se lo encargó, actuando en nombre de los servicios de inteligencia de una potencia extranjera, detallan las autoridades, sin especificar cuál.

El sospechoso se encuentra en prisión preventiva.

La investigación corre a cargo de un nuevo centro nacional encargado de coordinar la defensa contra los «ataques híbridos».

Alemania está en alerta ante el aumento de estas operaciones de desestabilización, sabotaje y espionaje en su territorio, la mayoría de las cuales se atribuyen a Rusia.

El gobierno alemán alertó el miércoles «sobre una nueva dimensión de amenaza» para el país y mencionó un posible «escenario de ataque híbrido» tras el descubrimiento de un dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig, un centro logístico clave para la OTAN y el envío de material militar y civil a Ucrania.

Berlín apoya activamente a Kiev desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.

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