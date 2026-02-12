Alemania exige que dimita la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos

Berlín, 12 feb (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, exigió este jueves la dimisión de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, por haber criticado duramente a Israel, aunque ella niega haber señalado a ese país como el «enemigo común» de la humanidad.

«Respeto el sistema de los relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ya se ha comportado de manera inadecuada en múltiples ocasiones en el pasado. Condeno sus declaraciones recientes sobre Israel. Su posición es insostenible», escribió el jefe de la diplomacia germana en su cuenta de la red social X.

En una conferencia organizado en Doha el pasado sábado, Albanese sostuvo por videoconferencia que Israel era el «enemigo común de la humanidad», responsable de un «genocidio» en la Franja de Gaza.

Albanese recalcó posteriormente en X que «el enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluyendo el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan». EFE

