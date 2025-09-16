The Swiss voice in the world since 1935

Alemania lanza una redada contra extremistas de derechas sospechosos de tener armas

Berlín, 16 sep (EFE).- Las autoridades alemanas lanzaron este martes una redada contra un supuesto grupo de extrema derecha sospechoso de tener armas de guerra y otras armas automáticas en tres estados federados germanos, informaron la Fiscalía de Celle y la Policía Criminal de Baja Sajonia, en el oeste de Alemania.

El grupo de ocho individuos, según el comunicado de las autoridades, lo componen individuos de edades comprendidas entre 32 y 57 años, y son sospechosos de formar un grupo armado inspirado en una «ideología de extrema derecha».

«Se sospecha que los cuatro sospechosos poseen armas de guerra no autorizadas y otras armas automáticas», indicaron en un comunicado Fiscalía de Celle y la Policía Criminal de Baja Sajonia.

Las redadas, realizadas por distintas unidades de la Policía alemana, incluidos operativos de las fuerzas especiales, se produjeron en 13 inmuebles repartidos en los estados federados occidentales de Baja Sajonia, Renania del Norte Westfalia y Renania del Norte-Westfalia.

«El objetivo de los registros es encontrar y confiscar armas, así como obtener más información para esclarecer los hechos, en particular sobre las actividades del grupo y su posible continuidad, así como sobre las acciones conjuntas que puedan tener previstas», precisaron las autoridades.

La investigación contra los sospechosos sigue abierta, mientras que las actuaciones de los operativos policiales continuaban en el momento en el que la Fiscalía de Celle y la Policía Criminal de Baja Sajonia informaron de la redada. EFE

smm/alf

