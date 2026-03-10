Alemania logra para Ucrania un nuevo paquete de interceptores para sistemas Patriot

2 minutos

Berlín 10 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Alemania confirmó la donación a Ucrania de un nuevo paquete de misiles interceptores para sistemas de defensa antiaérea Patriot en un esfuerzo coordinado con los aliados del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

«Se ha logrado reunir otra parte de los PAC-3 previstos en esta iniciativa a través de nuestros socios», señaló a EFE un portavoz del Ministerio de Defensa de Alemania, en referencia a los misiles interceptores que fabrica la firma estadounidense Lockheed Martin.

Esta contribución de PAC-3 «permite poner a disposición de Ucrania el sistema de defensa aérea de alta calidad Patriot para defenderse de los continuos ataques aéreos rusos», añadió el ministerio que dirige el titular de Defensa germano, Boris Pistorius.

El propio Pistorius lanzó el pasado 12 de febrero esta iniciativa internacional para proveer a Ucrania de estos costosos misiles interceptores de Lockheed Martin, un producto militar cuyo coste por unidad está estimado en unos 3,7 millones de dólares (unos 3,2 millones de euros).

Según informó en la madrugada de este martes el semanario ‘Der Spiegel’ en un adelanto, Alemania y el grupo de aliados de Ucrania reunieron para Kiev un total de 35 misiles interceptores para sistemas Patriot.

Alemania, el país europeo que más apoyo militar ha prestado a Ucrania, lidera también la llamada «Acción duradera en materia de defensa aérea» (EAAD por sus siglas en inglés), a través de la cual se han realizado otras entregas de equipos antiaéreos para Ucrania.

A través de esta otra iniciativa, Alemania tiene previsto proveer a Ucrania sistemas de defensa antiaérea IRIS-T, de fabricación germana, sistemas de defensa antiaérea portátiles y misiles aire-aire para cazas. EFE

