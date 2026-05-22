Alemania quiere controlar el 40 % del capital de la empresa fabricante de tanques KNDS

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Berlín, 22 may (EFE).- El Gobierno de Alemania indicó este viernes que aspira a lograr una participación del 40 % del capital de la empresa franco-alemana fabricante de vehículos militares KNDS.

«Con el fin de proteger las tecnologías clave de la industria de defensa en la fabricación de vehículos blindados, el Gobierno federal aspira a una participación del 40 % en la empresa», dijo en una rueda de prensa ordinaria en Berlín la portavoz del ministerio de Economía, Susanne Ungrad.

«KNDS tiene una gran importancia para los intereses de seguridad alemanes», agregó la portavoz, que precisó que el 40 % al que aspira el Estado alemán «equivale aproximadamente a la participación del Estado francés» en la compañía.

«Queremos estar a la altura de Francia», subrayó Ungrad, que precisó que actualmente se desarrollan negociaciones con la parte alemana de la empresa -el Holding Wegmann- y el Estado galo.

Ungrad confirmó así las informaciones publicadas en prensa días atrás según las cuales el Estado alemán busca contar con el mismo nivel de influencia sobre KNDS que Francia.

Según informó el diario económico Handelsblatt, el Estado alemán pagaría en un periodo de entre dos y tres años al Holding Wegmann un precio por acción establecido para la salida a bolsa de la empresa de defensa, extremo que podría producirse el próximo mes de junio.

Sin embargo, debido a que la guerra de Irán lleva actualmente lastrando los valores bursátiles, esa salida a bolsa podría retrasarse, según citó Handelsblatt fuentes gubernamentales.

KNDS, surgida en diciembre de 2015 de la unión de la alemana Krauss-Maffei Wegmann y la francesa Nexter Systems, tiene su sede en Ámsterdam (Países Bajos), y fabrica, entre otros, los tanques principales Leopard y Leclerc, las piezas de artillería Caesar o los lanzamisiles MARS 3. EFE

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