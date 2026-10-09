Alemania quiere mantener un puesto relevante en el BCE tras la salida de Schnabel

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Luxemburgo, 9 oct (EFE).- Alemania quiere mantener un cargo en el seno del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) tras la salida de la alemana Isabel Schnabel, que el próximo enero dejará su puesto en este organismo y para el cual los Estados miembros ya pueden presentar candidatos.

«Alemania dará gran importancia a seguir fuertemente representada en los órganos de gobierno del BCE y presentará una candidatura pronto», dijo el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, en Luxemburgo, dónde participó en la reunión de titulares del ramo de la UE.

Klingbeil no precisó para qué puesto de los que se renovarán el año que viene en el comité ejecutivo del BCE se postulará Alemania, aunque ayer sugirió que mantendría la responsabilidad de Operaciones de Mercado que ha tenido Schnabel.

El ministro socialdemócrata afirmó que se coordinará con el canciller alemán, Friedrich Merz, de la conservadora CDU que lidera la coalición de gobierno en Alemania, para hacer su propuesta.

Asimismo, aseguró que en sus conversaciones bilaterales con otros ministros de Finanzas comunitarios al respecto ha constatado que «todos ven claro que Alemania debe desempeñar un papel en el BCE».

El Eurogrupo abrió ayer el proceso para sustituir a Schnabel, que deja el puesto en el BCE para ir a trabajar al Fondo Monetario Internacional (FMI), y dio hasta el 28 de octubre a los Gobiernos de la eurozona para que presenten a sus candidatos.

Con la salida de la alemana, serán tres los cargos que deberán renovarse el año próximo en la cúpula del BCE, ya que a finales de mayo expira el mandato del economista jefe, el irlandés Philip Lane, y a finales de octubre el de la presidenta, Christine Lagarde, quien ha dejado la puerta abierta a marcharse antes de que concluya su mandato.

España ha avanzado que apoyará al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para suceder a Lagarde al frente del emisor, ya que desde la salida de Luis de Guindos como vicepresidente del mismo el pasado mayo, el país no cuenta con un representante en el comité ejecutivo de la institución. EFE

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