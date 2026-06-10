Alemania subraya la importancia de la soberanía europea en acceso independiente al espacio

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Berlín, 10 jun (EFE).- La ministra de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania, Dorothee Bär, subrayó este miércoles en la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial (ILA) de Berlín la «enorme importancia» de la soberanía de Europa en el ámbito espacial y, sobre todo, en lo que se refiere al acceso independiente al espacio.

«Disponer de sistemas de lanzamiento propios significa también poder lanzar nuestros propios satélites al espacio», lo que significa, a su vez, observaciones de la Tierra, navegación, comunicación, y «poder garantizarlo todo por nosotros mismos, sin depender de otros, ya sea de determinados valores con los que no estamos de acuerdo, que no concuerdan con Alemania y Europa, o bien de sistemas y personas que tampoco aprobamos», dijo.

La ministra aludió, asimismo, al «sólido rendimiento» demostrado por el cohete Ariane 64, la versión más potente, con cuatro propulsores, del Ariane 6, con el que Europa ha desarrollado «uno de los sistemas de lanzamiento más precisos y fiables del mundo».

«Lo decisivo es que con ello nos hemos vuelto mucho más autónomos, y eso es más importante que nunca en tiempos geopolíticos tan difíciles. Es decir, el Ariane es un gran éxito técnico y una señal estratégica de la capacidad de acción europea. En resumen, en Europa sabemos hacer espacio», destacó durante la inauguración del pabellón conjunto de la Confederación Alemana de la Industria Aeroespacial (BDLI), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Según la ministra, la carrera espacial está en pleno apogeo, con naciones como China, que ha recuperado mucho terreno en este ámbito, y la India, que se ha sumado a la misma.

En este sentido, señaló que el sector aeroespacial «hace tiempo que dejó de ser un vacío político» y, por el contrario, hay «intereses de seguridad reales».

Al mismo tiempo, el espacio se ha convertido desde hace tiempo en un espacio económico con un mercado real en el que Alemania y Europa deben estar a la vanguardia, añadió.

En este sentido, afirmó que Alemania y Europa deben explorar nuevos caminos para poder aprovechar realmente todo este potencial y, sobre todo, para que el valor añadido se quede.

Para ello, agregó, el Gobierno alemán ha creado su Agenda de la Alta Tecnología, un pacto de futuro en materia de política económica, centrado concretamente en seis tecnologías clave y con campos de investigación estratégicos y en la que aeronáutica y el espacio están incluidas. EFE

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