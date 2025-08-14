Alerta roja en Nueva Delhi por lluvias que causan inundaciones y caos en el norte de India

2 minutos

Nueva Delhi, 14 ago (EFE).- Lluvias torrenciales paralizaron este jueves la vida en Nueva Delhi y otras partes del norte de la India, con inundaciones que han provocado el caos en el tráfico de la capital, el cierre de escuelas en importantes ciudades y graves incidentes en los estados del Himalaya, como el desbordamiento de un río y la formación de un lago artificial.

Las autoridades meteorológicas elevaron este jueves la alerta a «roja» para Nueva Delhi, donde las precipitaciones, que se espera continúen hasta el 17 de agosto, han anegado numerosas calles y provocado enormes atascos de tráfico en la capital y en las ciudades satélite de Ghaziabad y Gurgaon.

En el vecino estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país, se ha emitido una alerta «naranja» para varios distritos del norte. La capital estatal, Lucknow, amaneció con varias zonas sumergidas, con gente caminando con el agua hasta las rodillas, lo que obligó a la administración local a ordenar el cierre de todas las escuelas durante la jornada.

La situación es especialmente grave en las regiones montañosas del Himalaya. En el estado de Himachal Pradesh, una riada súbita provocada por un reventón nuboso en el distrito de Kinnaur dejó a cuatro civiles atrapados y un herido al otro lado del río Sutlej. Las autoridades han emitido una alerta «naranja» para tres distritos de la región.

En el estado de Uttarakhand, que la semana pasada ya sufrió unas inundaciones devastadoras, las lluvias incesantes continúan. Un glaciar se rompió en la cordillera de Srikantha, provocando un torrente de agua y escombros que bloquearon el flujo del río Bhagirathi y formaron un lago artificial de 1.200 metros cerca de la localidad de Harsil.

Se ha emitido una alerta «naranja» por lluvias fuertes en la mayor parte del estado.

Las intensas lluvias del monzón también se extienden a otras partes del país, con pronósticos de precipitaciones de leves a moderadas en la región de Bombay y lluvias de fuertes a muy fuertes en el estado sureño de Telangana. EFE

igr/ngg