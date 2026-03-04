Algunos medios alemanes sorprendidos por silencio de Merz ante críticas de Trump a España

Berlín, 4 feb (EFE).- Algunos medios alemanes se mostraron este miércoles sorprendidos por el silencio del canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra España durante una reunión con el político conservador germano el martes.

«Error con consecuencias: la incomprensible reacción de Merz ante el discurso airado de Trump», titula el diario ‘Tagesspiegel’, que agrega que el canciller, «conocido por su seguridad en sí mismo» en su trato con el inquilino de la Casa Blanca, incurrió no obstante en «un error, molesto para España y Europa».

La cadena de televisión ‘Deutsche Welle’ (DW) titula «Trump critica a España, Merz escucha».

«La visita del canciller Merz al presidente estadounidense Trump gira principalmente en torno a la guerra en Oriente Medio. En el Despacho Oval, Merz guarda silencio mientras critica a España. Más tarde, el canciller defiende al socio de la UE», añade.

El diario ‘Welt’ destaca en la portada que «Trump ataca duramente a un país de la UE; Merz se muestra parcialmente de acuerdo».

Los medios alemanes coinciden en señalar que el canciller alemán defendió a España ante Trump a posteriori y a puerta cerrada y que le recordó que el país mediterráneo es parte de la Unión Europea (UE) y que los acuerdos comerciales con los europeos se hacen teniendo en cuenta la realidad comunitaria.

«Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España», según dijo el propio Merz en declaraciones a la prensa alemana en Washington al ser preguntado directamente por qué no salió en defensa de un socio comunitario.

El canciller precisó que en ese momento de la reunión con el presidente estadounidense, él no quiso «profundizar» en esa discusión, enmarcada en la reacción de Trump al gasto en Defensa de España y su oposición a las operaciones militares contra Irán.

«Hice esto a puerta cerrada, porque no quería escalar o discutir este conflicto en público», apuntó el canciller alemán.

Trump criticó principalmente a España y sugirió imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán al no estar en el marco de la Carta de Naciones Unidas. EFE

