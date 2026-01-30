Alianza Lima oficializa el fichaje del centrocampista chileno Esteban Pavez

Lima, 29 ene (EFE).- El Alianza Lima peruano oficializó este jueves el fichaje del centrocampista chileno Esteban Pavez, quien llega procedente del Colo Colo de su país.

«Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos», señaló el Alianza en la red social X, donde publicó una imagen del jugador vestido con la camiseta blanquiazul.

El centrocampista chileno llegó a Lima durante la madrugada de este jueves para pasar exámenes médicos y suscribir un contrato por dos años, según señalaron medios locales.

En sus primeras declaraciones, aseguró que aceptó la propuesta del Alianza por el vínculo cercano que tiene con el entrenador argentino Pablo Guede, quien ya lo ha dirigido en dos ocasiones anteriores.

«Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho», señaló antes de comentar que conoce los escenarios del Estadio Nacional de Lima y el ‘Alejandro Villanueva’, el estadio de su nuevo equipo en el barrio limeño de La Victoria, que dijo que «es muy parecido al ambiente en Santiago».

Tras asegurar que le «motivo mucho» jugar en el Alianza «porque hay un gran equipo», ofreció que dará «todo» por el conjunto blanquiazul, que se apresta a disputar la Liga 1 peruana y la primera fase de la Copa Libertadores. EFE

