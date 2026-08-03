Alianza Lima y Melgar comparten la cima del Clausura peruano

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Lima, 2 ago (EFE).- Alianza Lima venció por 3-1 a Alianza Atlético y lidera el torneo Clausura de la Liga 1 de Perú, mientras que Melgar de Arequipa empató este domingo sin goles con Moquegua y acompaña lo más alto al equipo blanquiazul, jugada la tercera fecha del campeonato.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede se impuso con goles del ecuatoriano Eryc Castillo y del peruano ecuatoriano Jairo Vélez, además de un autogol marcado por Williams Guzmán, que minutos después salió expulsado del campo por una falta contra Castillo.

Por el club de la norteña Sullana anotó el argentino José Ingratti a los 28 minutos de juego.

Con ese resultado, Alianza sumó 7 puntos en las tres primeras jornadas del Clausura, después de haber ganado el torneo Apertura en mayo pasado.

A su vez, Melgar de Arequipa empató sin goles en su visita a Moquegua y acumuló el mismo puntaje que Alianza Lima, lo que lo convierte en el rival a batir en las próximas jornadas.

En otros resultados, Cusco FC goleó 4-1 a UTC de Cajamarca con su tridente argentino y se ubicó tercero con seis unidades. Los goles de Cusco llegaron con un doblete del argentino Facundo Callejo, un penal de su compatriota Iván Colman y otro gol del también argentino Lucas Colitto. En tanto que el ecuatoriano Adolfo Muñoz descontó para UTC.

Asimismo, Sport Huancayo ganó por 2-0 en su visita a Cajamarca con dos goles de Ronal Huaccha a los 13 y 46 minutos de juego.

Igualmente, Sporting Cristal venció por 2-0 a Juan Pablo II con anotaciones del veterano Hernán ‘Pirata’ Barcos y Santiago González, con lo cual también acumula seis puntos.

En el encuentro de cierre del domingo, Cienciano ganó por 2-0 al vigente tricampeón Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco con goles de Matías Succar y Carlos Garcés.

Deportivo Garcilaso ganó por la mínima diferencia a ADT en su visita a Tarma, así como Sport Boys se impuso por 1-0 a Atlético Grau en partido disputado el sábado.

La tercera fecha se abrió el viernes con el encuentro entre Los Chankas y Comerciantes Unidos, que terminó con un triunfo de 3-2 para los primeros con goles del argentino Franco Nicolás Torres en dos ocasiones y del peruano colombiano Jarlín Quintero.

Los goles de Comerciantes Unidos fueron de Matías Sen y Juan José Rodríguez. EFE

mmr/gbf