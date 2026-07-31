Amazon supera las expectativas en el 2T gracias al «cloud» y la IA

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Amazon presentó el jueves resultados superiores a las expectativas para el segundo trimestre, impulsados una vez más por su actividad de informática en la nube («cloud») y la inteligencia artificial (IA), que se desarrolla a un ritmo cada vez mayor.

La facturación del período se ubicó en 200.600 millones de dólares, un aumento del 20% interanual, según un comunicado, mientras que los analistas esperaban 196.800 millones.

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