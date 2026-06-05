Ancelotti dice que Neymar puede integrarse al equipo la próxima semana

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Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- El seleccionador de fútbol de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que Neymar será sometido a un examen de imagen y que, dependiendo del resultado, podrá integrarse la próxima semana al equipo que disputará el Mundial 2026.

Neymar da Silva Santos Jr, el mayor anotador en la historia de la selección brasileña, según datos de la FIFA, se recupera actualmente de una lesión en la pantorrilla, se entrena por separado del equipo y se perdió el amistoso de la semana pasada contra Panamá; tampoco jugará este sábado contra Egipto.

«Creo que la situación de Neymar es muy clara. Está haciendo un excelente trabajo individual. Mañana (sic.) será sometido a una resonancia y, si todo sale bien, se juntará al grupo la próxima semana», afirmó Ancelotti en una rueda de prensa.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aclaró después de la rueda de prensa que la resonancia será efectuada este lunes.

Mientras que la selección brasileña viaja este viernes a Cleveland (Estados Unidos), en donde el sábado se medirá a Egipto en su último amistoso antes de debutar en el Mundial, Neymar permanecerá en Nueva Jersey para continuar su proceso de recuperación.

El exjugador del Barcelona y del PSG, la gran sorpresa de la convocatoria de Ancelotti, llegó a la concentración de la ‘Canarinha’ ya lesionado, después de sufrir un golpe en la pantorrilla el 17 de mayo en un partido del Campeonato Brasileño.

Su club, el Santos, redujo el problema a «un edema» y Ancelotti lo incluyó en su lista de 26 convocados.

Pero una vez concentrado con la ‘Canarinha’, una resonancia magnética constató que se trataba de una lesión muscular de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos a tres semanas.

Tras perderse los amistosos con Panamá y Egipto, Neymar es duda para el debut de la ‘Verdeamarela’ en el Mundial contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey, por el Grupo C.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial 2026. Tras debutar con Marruecos, Brasil se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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