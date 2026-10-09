ANP celebra que el Nobel de la Paz a Navi Pillay «amplifica la voz de los oprimidos»

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Jerusalén, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino felicitó este viernes a la jurista sudafricana Navi Pillay por la concesión del Premio Nobel de la Paz, un galardón que, según dijo, «amplifica la voz de la verdad y de los oprimidos».

El ministerio, con sede en Ramala, consideró el reconocimiento «bien merecido» y destacó que Pillay ha dedicado su vida a defender «la primacía del derecho como piedra angular del orden internacional».

A lo largo de su carrera, añadió el texto, Pillay ha perseguido la verdad y defendido los derechos de los oprimidos «en Sudáfrica y en todo el mundo, incluida Palestina, con integridad, valentía y honor».

Exteriores subrayó el papel de Pillay al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado entre 2021 y 2025. Su trabajo, señaló, ha contribuido a «avanzar en la justicia para las víctimas» y a documentar acusaciones de genocidio, violencia sexual, ataques contra niños y otros crímenes cometidos por Israel.

«Este reconocimiento honra a todos aquellos que se mantienen firmes en la defensa del derecho internacional y la justicia, y en la búsqueda de la rendición de cuentas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», afirmó el ministerio, que concluyó que «no puede haber una paz duradera sin justicia e igualdad para todos».

La comisión que presidió Pillay concluyó en septiembre de 2025 que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

La reacción palestina contrasta con la del Gobierno israelí. La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusó al Comité Nobel de haber «perdido su brújula moral» al premiar a «una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío».

El Ministerio de Exteriores israelí, por su parte, aseguró que el comité había premiado «la mayor mentira del siglo XXI» y que «Joseph Goebbels seguramente estará aplaudiendo desde el infierno».

Pillay, de 85 años, fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2008-2014) y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1999-2003). EFE

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