Apple gana 42.097 millones de dólares en primer trimestre y su iPhone marca hito de ventas

2 minutos

Nueva York, 29 ene (EFE).- El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16 % más interanual, y su teléfono iPhone, motor de la empresa, marcó un hito de ventas.

Según un comunicado publicado al cierre de Wall Street, Apple ha registrado un trimestre histórico, con una facturación récord de 143.756 millones de dólares, un 16 % más interanual, en la cual el iPhone fue la estrella y representó 85.269 millones (un 23 % más).

«El iPhone ha tenido su mejor trimestre debido a una demanda sin precedentes, con récords en cada segmento geográfico, y (la unidad de) Servicios también ha logrado un récord de ingresos», dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, citado en el comunicado.

En la llamada para analizar las cifras, atribuyó la «extraordinaria» demanda al iPhone 17 y sus ediciones Pro y Pro Max, y afirmó que tiene el mejor rendimiento, sistema de cámaras y ligereza de esta línea.

La facturación de los productos de Apple, incluido el iPhone, el Mac y el iPad, ascendió a 113.743 millones, mientras que los servicios, que abarcan la App Store, iCloud o Apple Music, ingresaron 30.013 millones, según el desglose de los resultados.

Cook señaló que en el mundo hay más de 2.500 millones de dispositivos de la marca de la manzana mordida activos y lo consideró prueba de «la increíble satisfacción del consumidor».

La empresa divulgó un aumento en ventas generales en todos sus segmentos geográficos y destacó el notable crecimiento de China y otros territorios, que incluyen a Taiwán y Hong Kong, del 38 %. Las Américas, que representa el grueso de ventas, creció un 11 %.

El jefe financiero de Apple, Kevan Parekh, resaltó que los buenos resultados del inicio de 2026 han permitido a la firma generar 54.000 millones en liquidez, de los cuales han repartido unos 32.000 millones a los accionistas.

En octubre, Apple cerró su ejercicio 2025 (no sigue el calendario natural) con un beneficio neto acumulado de 112.010 millones, un 19 % más interanual, y una facturación récord de 416.161 millones, un 6 % más.

Los resultados de hoy fueron bien recibidos por los inversores, que hacían subir las acciones un 0,7 % en las operaciones electrónicas poscierre, tras una jornada positiva en bolsa.

Apple es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de 3,8 billones de dólares. EFE

nqs/jco/nvm