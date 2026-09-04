Argentina afirma que declaraciones de Trump dieron «notoriedad» al reclamo por Malvinas

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Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, afirmó este viernes que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las islas Malvinas le han dado «notoriedad» al reclamo de soberanía del país suramericano sobre ese archipiélago del Atlántico sur bajo administración del Reino Unido.

Quirno aseguró además que el presidente argentino, Javier Milei, no habló con Trump sobre los anuncios hechos este jueves para acelerar las sanciones a petroleras que operan en Malvinas y construir una base naval en el extremo sur de Argentina.

En declaraciones a radio Mitre, Quirno afirmó que «no ha habido ninguna conversación» con los Estados Unidos sobre los anuncios realizados por Milei.

Esta semana, Trump, que reclama al Reino Unido por la falta de apoyo militar en el conflicto con Irán, se mostró dispuesto a «revisar» la posición de neutralidad de los Estados Unidos en la disputa entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de Malvinas.

Quirno dijo que Argentina no se mete en las diferencias entre el Reino Unido y los Estados Unidos, pero señaló que los comentarios de Trump sobre Malvinas «le dan mayor notoriedad» al reclamo argentino. «La amplificación del tema claramente nos beneficia porque tenemos un mundo que hoy sabe que las Malvinas son argentinas», aseveró Quirno en declaraciones a radio Rivadavia.

Vínculo con Londres e Israel

Con respecto a las relaciones con Londres, Quirno sostuvo que los anuncios de Milei no tienen por qué afectar los vínculos diplomáticos y comerciales.

«Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido, pero la disputa central sobre la soberanía sigue candente como el primer día. No tiene por qué afectar las relaciones comerciales, salvo por aquellas empresas que estén intentando operar en Malvinas, algunas de las cuales también tienen intención de operar en Argentina, y eso es una línea roja que no se cruza», dijo Quirno a radio Rivadavia.

El canciller no descartó un eventual viaje de Milei a Londres.

«Argentina va a decir su verdad en todos los ámbitos posibles y no descartamos que vayamos a Inglaterra también», dijo Quirno a radio Mitre.

La controversia se agudizó a partir de los planes de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper para acelerar el desarrollo de su proyecto Sea Lion, en aguas al norte de las Malvinas bajo disputa de soberanía, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028, sin autorización argentina.

En declaraciones a radio Mitre, Quirno aseguró que el rechazo de Argentina al proyecto operado por Navitas «no perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo».

Rockhopper, en 2013, y Navitas, en 2022, fueron sancionadas por Argentina, que ahora busca extender las inhabilitaciones a toda empresa relacionada, directa o indirectamente, con Sea Lion o cualquier otro proyecto petrolero en Malvinas.

«Las empresas que hoy operan en Malvinas, sus proveedores de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera, van a tener que elegir si quieren estar en un terreno en disputa y con licencias ilegales o si vienen a operar a Argentina, donde tienen mayor potencialidad», dijo Quirno a radio Rivadavia.

El canciller confirmó que Argentina enviará notas de «disuasión» a 29 países para advertirles de las sanciones a las que podrían exponerse sus empresas si operan en Malvinas sin autorización del país suramericano.

Quirno destacó, además, que «Chile va a apoyar a Argentina» en caso de que las petroleras quieran utilizar puertos chilenos para apoyo logístico de sus proyectos en Malvinas. EFE

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