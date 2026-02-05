Argentina anuncia la firma del acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos

1 minuto

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- Argentina y Estados Unidos sellaron este jueves un acuerdo en materia comercial y de inversiones, según anunció el canciller argentino, Pablo Quirno.

«Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos», informó Quirno, que se encuentra de viaje en Estados Unidos, a través de la red social X.

Su publicación fue rápidamente replicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que añadió: «Otro gran día histórico». EFE

