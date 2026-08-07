Argentina declara «grupos terroristas» a tres organizaciones criminales de Ecuador

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Argentina declaró «grupos terroristas» a tres organizaciones criminales que operan en Ecuador, informó el jueves la Presidencia ecuatoriana tras la reunión que mantuvieron en Quito el mandatario Daniel Noboa y su homólogo argentino, Javier Milei.

En el encuentro en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, Noboa y Milei suscribieron acuerdos de seguridad, comercio, extradición.

Durante la cita, Noboa «agradeció al Gobierno argentino por la designación de las organizaciones criminales ecuatorianas de Los Lobos, Los Choneros y los Chone Killers como grupos terroristas, en respaldo a la lucha del Ecuador contra la delincuencia organizada transnacional», señaló la Presidencia ecuatoriana en un comunicado, sin dar más detalles.

Los tres grupos ya fueron designados «organización terrorista extranjera» por Estados Unidos: Los Choneros y Los Lobos en septiembre de 2025, y Chone Killers el mes pasado. Esto implica que sus líderes y cualquier persona asociada con ellos pueden estar sujetos a sanciones y cargos penales en Estados Unidos.

Noboa, un firme aliado del presidente estadounidense Donald Trump al igual que Milei, ha impuesto toques de queda y desplegado al ejército en varias provincias en una ofensiva respaldada por Washington, dirigida a erradicar la actividad de las bandas criminales.

Ecuador vive una violencia sin precedentes debido a la guerra entre organizaciones que se disputan el control de las rutas para el narcotráfico, y se dedican además a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. En 2025 el país registró 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

Noboa y Milei también revisaron la aplicación y avances de un acuerdo previo para la lucha contra el crimen organizado, así como un tratado de extradición, según el comunicado oficial.

La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, dijo esta semana en una entrevista que los países tenían un acuerdo de 1933 que debía ser actualizado.

Los mandatarios «subrayaron la marcada convergencia de sus gobiernos en materia de seguridad y defensa» para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, agregó la Presidencia ecuatoriana.

Los otros acuerdos suscritos están relacionados con la implementación de preferencias arancelarias en el comercio de vehículos, la relación aerocomercial y la cooperación científica sobre usos de energía nuclear.

Tras visitar Quito, Milei viajará a Colombia, donde participará en la investidura del presidente electo de ese país, Abelardo De la Espriella.

pld/ad