Argentina gana a Países Bajos y se medirá a España en semifinales el domingo

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- La selección de Argentina será el rival de España el próximo domingo día 7 en las semifinales del Mundial júnior de hockey que se disputa en India, tras derrotar este viernes a la de Países Bajos con un gol de su capitán, Tomás Ruiz, a nueve minutos de la conclusión.

«Los Leoncitos» evitaron los «strokes» frente a los neerlandeses gracias al tanto de Ruiz, después de tres intentos fallidos de penalti córner en el partido, para jugarse el pase a la final frente a España, que hoy se impuso a Nueva Zelanda (4-3).

El equipo que dirige Juan Ignacio Gilardi, medalla de oro con «los Leones» en los Juegos de Rio 2016, opta a su tercer título mundial júnior en India, después de haber conquistado los de 2005 y 2021, con un plantel que incluye gran parte del bloque que fue campeón de los Juegos Panamericanos júnior de Asunción este año. EFE

