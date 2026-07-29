Argentina logra refinanciar todos sus vencimientos de deuda inminentes

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Buenos Aires, 29 jul (EFE).- El Tesoro de Argentina colocó en el mercado local letras y bonos por 12,21 billones de pesos (unos 8.059 millones de dólares ó 6.977 millones de euros), con lo que logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda que debe afrontar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas indicó -en un comunicado- que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 13,98 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 12,21 billones de pesos.

«Esto significa un ‘rollover’ (refinanciación) del 144,53 % sobre los vencimientos del día de la fecha», precisó la Secretaría.

En la subasta de este miércoles, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre septiembre próximo y diciembre de 2028.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 12 de agosto.

Bonos en dólares

En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este miércoles una nueva licitación de los bonos en dólares estadounidenses AO29, cuya primera colocación se hizo el pasado 15 de julio.

Se trata de títulos con vencimiento en octubre de 2029 y con un cupo total de emisión establecido en 2.000 millones de dólares.

En la subasta de este miércoles, el Tesoro colocó bonos AO29 por un valor de 309 millones de dólares.

Entre febrero y junio pasado, el Tesoro subastó títulos en dólares, con vencimiento en 2027 y 2028, por un total de 4.000 millones de dólares.

Las colocaciones de estos bonos en dólares buscan obtener financiación para afrontar vencimientos con acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense. EFE

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