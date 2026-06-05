Argentina parte como favorita de un Grupo J que deriva en unos complicados dieciseisavos

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Santiago Carbone

Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- La selección de Argentina comenzará su defensa del título mundial como gran favorita de un Grupo J en el que también estarán Austria, Argelia y Jordania y que derivará en unos complicados dieciseisavos de final.

Entre el 16 y el 27 de junio, seis encuentros que se disputarán en las sedes de Kansas City, San Francisco y Dallas se encargarán de definir qué lugar ocupará cada uno de estos equipos en la clasificación.

Luego de eso, los dos primeros se deberán poner frente a frente con los dos que acaben en lo más alto del Grupo H, el único de la Copa del Mundo que será integrado por dos campeones del torneo: España y Uruguay.

Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos de la zona del conjunto de dirige Lionel Scaloni será la presencia de Lionel Andrés Messi, encargado de alzar al cielo de Lusail el trofeo en el año 2022.

El actual jugador de Inter de Miami y ocho veces ganador del Balón de Oro será el encargado de liderar a una plantilla con futbolistas repletos de experiencia a los que -una vez más- se le sumarán jóvenes talentos.

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez repetirán.

En tanto, Giuliano Simeone y Nicolás Paz tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo luego de sellar muy buenas temporadas, el primero en la Liga de España y el segundo en la Serie A italiana.

Campeón de América en 2024 y líder indiscutido de las eliminatorias sudamericanas en prácticamente toda la competición, la Albiceleste arribará al Mundial en un muy buen momento y con un lugar garantizado en la lista de candidatos a decir presente en la final que Nueva York albergará el 19 de julio.

Mientras tanto, Argelia llegará al Mundial luego de una gran eliminatoria en la que ganó 25 de los 30 puntos que puso en juego y en la que tuvo a Mohamed El Amine como estrella.

El atacante de Wolfburgo anotó 10 de los 24 tantos que hizo el equipo dirigido bosnio Vladimir Petković, quien también contará con figuras como el defensor Rayan Aït-Nouri, el centrocampista Ismaël Bennacer y el delantero Riyad Mahrez.

Tercera en Suiza 1954 y sin llegar a una Copa del Mundo desde el año 1998, Austria será otra de las animadoras del grupo y lo hará con una plantilla que contará con figuras como David Alaba y Marcel Sabitzer.

Si bien el central ha sumado pocos minutos con el Real Madrid y no seguirá en el club blanco, sigue siendo el capitán que se encargará de liderar desde el fondo a un equipo que también contará con el joven Carney Chukwuemeka.

El actual jugador de Borussia Dortmund defenderá a los dirigidos por Ralf Rangnick luego de haber sido internacional con Inglaterra en torneos como el Mundial sub-20 de 2023.

Finalmente, la selección de Jordania -al igual que lo harán Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán- se estrenará en una Copa del Mundo de mayores y lo hará tras una clasificación en la que, por sus goles, destacaron Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

Figura del equipo, el atacante Mousa Al-Tamari aseguró el año pasado en una entrevista publicada por FIFA que la clasificación fue «un sueño hecho realidad» y aseguró que la fortaleza de su selección es jugar como un equipo en lugar de depender de las individualidades.

Jordania se estrenará ante Austria en San Francisco, mientras que Argentina debutará frente a Argelia en Kansas.

Luego, los de Scaloni se medirán con el combinado austríaco que dirige Ralf Rangnick en Dallas, mismo lugar en el que cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose con el conjunto jordano. EFE

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