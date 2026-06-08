Argentina preadjudica la concesión de la estratégica hidrovía Paraná-Paraguay

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El gobierno argentino preadjudicó este jueves al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus la concesión para el dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% de las exportaciones del país, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

El dictamen de preadjudicación abrió una instancia de siete días corridos para que cualquier interesado presente impugnaciones formales. Una vez vencido ese plazo, el gobierno procederá a la adjudicación definitiva.

«Como resultado de la evaluación final, se recomendó la adjudicación del contrato a la oferta de Jan de Nul – Servimagnus, y desestimar la oferta de (la también belga) DEME NV», señaló el Ministerio.

En la instancia final, ambas compañías presentaron idéntica oferta económica, por lo que la diferencia quedó determinada por la evaluación técnica previa.

El Ministerio señaló que la concesión «traerá modernización y baja de costos logísticos».

Jan De Nul operó la hidrovía entre 1995 y 2021 en un consorcio con la argentina Emepa bajo la razón social Hidrovía S.A.

Desde 2021, el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía, así como el cobro de peaje, estaba en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández resolviera no renovar la concesión.

La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80% de su producción, principalmente agrícola.

También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.

tev/cr