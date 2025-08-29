Armani se luce en tanda de penaltis y saca del atasco a River en la Copa Argentina
Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Franco Armani contuvo este jueves dos lanzamientos en una tanda de penaltis que River Plate ganó por 4-3 a Unión de Santa Fe y le puso en los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que le espera Racing Club.
Luego de un empate sin goles en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Millonario volvió a contar con un notable Franco Armani, que neutralizó los remates de Lucas Gamba y Valentín Fascendini.
En el quinto lanzamiento, Gonzalo Montiel selló el pasaporte de River a la instancia de los ocho mejores.
Al igual que la semana pasada cuando fue clave en la definición desde los doce pasos ante Libertad para sellar la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores, Franco Armani fue hoy el gran protagonista de la noche.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, tras esta alegría, atraviesa con sufrimiento un gran momento en tres frente: líder en la Zona B del Torneo Clausura y en cuartos de final de las Copas Libertadores y Argentina.
De esta manera se completaron los cuartos de final del torneo que, además del mencionado clásico entre River Plate y Racing Club, tendrá los cruces de Tigre-Independiente Rivadavia de Mendoza, Newell’s Old Boys-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús. EFE
